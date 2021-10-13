Bragantino quebrou jejum de vitórias como mandante

Crédito: Nabi Abi Chedid é a casa do Bragantino (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino encarou o Atlético-GO e, mesmo com um jogador a menos em grande parte do jogo, bateu o Dragão por 1 a 0.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O resultado colocou o Massa Bruta no G-4 do Campeonato Brasileiro e além disso quebrou uma série negativa do clube dentro do Nabi Abi Chedid.

Em jogos válidos pelo Brasileirão, o Bragantino vivia com cinco jogos sem vencer. O último triunfo ocorreu contra o Grêmio. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0.