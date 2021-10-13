Bragantino quebrou jejum de vitórias como mandante

Na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino encarou o Atlético-GO e, mesmo com um jogador a menos em grande parte do jogo, bateu o Dragão por 1 a 0.
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O resultado colocou o Massa Bruta no G-4 do Campeonato Brasileiro e além disso quebrou uma série negativa do clube dentro do Nabi Abi Chedid.
Em jogos válidos pelo Brasileirão, o Bragantino vivia com cinco jogos sem vencer. O último triunfo ocorreu contra o Grêmio. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0.
Agora, o time de Barbieri faz dois jogos longe de casa e volta a atuar no Nabizão dia 24 de outubro, quando encara o São Paulo.