Bragantino precisa de combinação para avançar na Sul-Americana

Crédito: Nicolas Aguilera / AFP

A próxima semana será decisiva para o Bragantino. Após vencer o Talleres fora de casa, o Massa Bruta chegou vivo para tentar a sua vaga na Copa Sul-Americana.

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Com 9 pontos ganhos, o time de Mauricio Barbieri aparece na vice-liderança da chave D, com um ponto a menos que o Emelec, seu principal concorrente.

No último duelo da chave, o Bragantino visita o lanterna Tolima e precisa somar os três pontos. Por outro lado, torce para que o Talleres arranque pelo menos um empate do Emelec.

Situação do grupo