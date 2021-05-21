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futebol

Bragantino precisa de combinação para avançar na Sul-Americana

Massa Bruta precisa vencer o Tolima fora de casa e torcer pelo tropeço do Emelec...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 10:20
Crédito: Nicolas Aguilera / AFP
A próxima semana será decisiva para o Bragantino. Após vencer o Talleres fora de casa, o Massa Bruta chegou vivo para tentar a sua vaga na Copa Sul-Americana.
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Com 9 pontos ganhos, o time de Mauricio Barbieri aparece na vice-liderança da chave D, com um ponto a menos que o Emelec, seu principal concorrente.
No último duelo da chave, o Bragantino visita o lanterna Tolima e precisa somar os três pontos. Por outro lado, torce para que o Talleres arranque pelo menos um empate do Emelec.
Situação do grupo
1º Emelec – 10 pts2º Bragantino – 9 pts3º Talleres – 5 pts4º Tolima – 3 pts

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