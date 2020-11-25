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Bragantino pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana

Em alta no Brasileirão, o Massa Bruta precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeços dos rivais diretos...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 18:34
Crédito: Divulgação/RB Bragantino
Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Bragantino mostrou poder de reação no Campeonato Brasileiro e escapou da zona de rebaixamento, situação que incomodava torcida e diretoria.Agora, a missão de Mauricio Barbieri e Cia é melhorar o rendimento e alçar voos mais altos dentro do torneio, como, por exemplo, brigar por vaga na Copa Sul-Americana.
Atualmente, o Massa Bruta é o 13º colocado, uma posição abaixo da zona de classificação para o torneio continental. A diferença de pontos para o Atlético-GO, o primeiro rival acima na tabela, é de apenas um ponto.
O que precisa fazer?
Para entrar no grupo da Sul-Americana, o Bragantino precisa vencer o Fluminense na próxima segunda-feira e torcer por tropeços do Atlético-GO e Fortaleza.
Lembrando que, o Dragão encara o Internacional, em casa e o Fortaleza recebe o lanterna Goiás.

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