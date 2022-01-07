Bragantino perto de anunciar lateral-direito equatoriano

O Red Bull Bragantino está de olho no mercado sul-americano e está próximo de anunciar o lateral-direito José Hurtado.
Aos20 anos, ele se despediu do Independiente Del Valle-EQU nas redes sociais e é aguardado no interior paulista.
A contratação de Hurtado é uma característica do Bragantino, que costuma apostar em jovens talentos do continente.
A ideia é comprar talentos, desenvolver o seu potencial e depois lucrar com uma venda ao futebol europeu.