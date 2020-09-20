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futebol

Bragantino não marcava quatro gols num jogo de Série A desde 1995

Red Bull venceu o Ceará por 4 a 2 nesse sábado...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 07:20

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 07:20
Crédito: Red Bull Bragantino conseguiu uma importante vitória (Rafael Moreira/Fotoarena/Lancepress!
O nome Red Bull Bragantino é novo, mas a história do Massa Bruta é antiga. De volta à elite do futebol brasileiro após 21 anos distante, o Braga tenta se firmar na Série A nas próximas temporadas.
Nesse sábado, a equipe conquistou uma importante vitória sobre o Ceará, por 4 a 2, que o deixou mais próximo de seu objetivo. O triunfo tirou o time da zona de rebaixamento - pode voltar, dependendo dos resultados deste domingo - e encerrou uma sequência de seis jogos sem ganhar na competição.
A vitória expressiva, com muitos gols, foi importante também para dar moral ao grupo. Para se ter uma ideia, desde 1995 que o Bragantino não estufava as redes tantas vezes em uma partida de Série A. E a última vez que isso havia ocorrido, a equipe sequer venceu. Foi num 4 a 4, contra o Santos - que seria finalista daquele Brasileirão -, na Vila Belmiro.
Na época, o time contava com o jovem Maurinho, que faria carreira no Flamengo, o ponta esquerda Adil, ex-Corinthians e Grêmio, e o meia Kelly, que defenderia posteriormente Athletico Paranaense e Cruzeiro, e que foi responsável por dois dos quatro gols do Bragantino naquela tarde. O centroavante Adalberto anotou os outros dois, enquanto que Jamelli, três vezes, e Giovanni, fizeram para o Santos.
E se repetir a boa atuação deste fim de semana, com um futebol de transição rápida e qualidade na construção, é provável que repita o volume de gols mais vezes.

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