Bragantino monta 'seleção' combinando atletas de outros clubes da Red Bull

Crédito: Claudinho integrou a 'seleção' montada pelo Braga (Divulgação/Bragantino

Aproveitando a ligação existente com outros clubes ao redor do mundo por conta do financiamento vindo através da multinacional de bebidas energéticas Red Bull, o Bragantino fez uma brincadeira onde montou o que seria uma espécie de "Seleção Red Bull".>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara a escolha dos nomes, foram lembrados atletas, além do próprio Massa Bruta, de equipes como Rb Leipzig, Red Bull Salzburg e o New York Red Bulls.

Na divisão em questão, o time que teve mais representantes lembrados, de longe, foi a filial alemã que chegou em 2019/2020 as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa com seis jogadores do 11 ideal.

Completaram as escolhas um nome da filial norte-americana, um representante do clubes austríaco (país de origem da companhia) e três atletas do Braga: o zagueiro Léo Ortiz, o meia Claudinho e o atacante Ytalo.

Confira como ficou a escalação da "Seleção Red Bull" no esquema 4-4-2