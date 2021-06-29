Bragantino marca no fim, vence Atlético-GO fora e continua líder invicto no Brasileirão

Nesta segunda-feira (28), aconteceu o encerramento da 7ª rodada do Brasileirão Série A. Em campo, o Bragantino foi superior ao Atlético-GO em grande parte do confronto, mesmo atuando fora de casa e foi premiado com o gol salvador do lateral Weverton no final da partida.
Com a vitória, o Massa Bruta segue líder e invicto na competição, com 17 pontos. Agora recebe o Ceará, em casa, na próxima quinta-feira (1). Enquanto isso, o Dragão segue em sétimo e sete pontos. Na próxima rodada, viaja para enfrentar o Atlético-MG.
Cleiton duas vezes
Antes do primeiro minuto, o Atlético-GO já teve uma grande chance de abrir o placar. Assim, Natanael avançou na esquerda, cruzou na área, mas a bola sobrou para Marlon Freitas, de fora e obrigou Cleiton a fazer uma grande defesa. Logo depois, o confronto entre volante e goleiro voltou a acontecer, e Cleiton novamente fez boa intervenção.
Mais tarde, o Bragantino foi gostando do jogo e começou a ficar presente no campo ofensivo. Aos 28', após cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, Léo Ortiz cabeceou com estilo e Fernando Miguel fez grande defesa. No mais, os visitantes continuaram com a posse de bola, mas sem penetrar na defesa do Dragão. Enquanto isso, os mandantes buscavam o contragolpe, mas sem botar medo. Primeira etapa terminou sem gols.
Goleiros protagonistas novamente, e gol salvador
Na volta do intervalo, o Bragantino foi para o ataque, Helinho chutou da entrada da área, e Fernando Miguel jogou para fora. Na resposta, Marlon Freitas cruzou e Igor Cariús cabeceou com perigo. Assim como Natanael que arriscou de fora.
Mais tarde, o zagueiro Léo Ortiz, convocado para a Seleção Brasileira que disputa a Copa América, levou no meio e arriscou finalização de longe. Aos 36', em contra-ataque, Helinho tocou para Weverton, o lateral avançou pela direita e bateu firme, cruzado, sem chances para Fernando Miguel e abriu o marcador e deu a vitória para o Massa Bruta.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
ATLÉTICO-GO 0 x 1 RB BRAGANTINO Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia-GOData/horário: 28 de junho de 2021, às 20h (horário de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistente 1: Alex dos Santos (SC)Assistente 2: Éder Alexandre (SC)Quarto Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)Árbitro de Vídeo (VAR): Heber Roberto Lopes (SC)Gols: Weverton (36'/2T) (0-1)Cartões amarelos: Weverton e Edimar (Bragantino), Nathan Silva e André Luis (Atlético-GO)
ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Eder e Igor Cariús; Willian Maranhão (Pablo Dyego 38'/2T), Marlon Freitas e Arthur Gomes (Baralhas 32'/2T); Janderson, Natanael (André Luis 27'/2T) e Zé Roberto (Lucão 32'/2T). Técnico: Eduardo Barroca.
RB BRAGANTINO: Cleiton; Rafael Luiz (Weverton 31'/2T), Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Raul, Lucas Evangelista (Eric Ramires 31'/2T); Claudinho; Artur, Helinho (Cuello 38'/2T) e Ytalo (Realpe 47'/2T). Técnico: Mauricio Barbieri.