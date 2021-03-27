Bragantino mantém ímpeto ofensivo na temporada 2021

Uma das sensações da última temporada no Brasil foi o Red Bull Bragantino. Com um estilo ofensivo, o técnico Mauricio Barbieri deu trabalho para muito time grande e colocou a equipe na Copa Sul-Americana.
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Agora, na época 2021, o Massa Bruta mantém o estilo agressivo dentro das quatro linhas e continua a encantar seus torcedores, que sonham grande.
Ataque positivo
Em cinco partidas disputadas (Paulistão e Copa do Brasil), o Red Bull Bragantino alcançou a marca de oito gols anotados. A única partida que o time passou em branco foi diante do Corinthians, na estreia do estadual.
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Mirassol
O rival que mais sofreu na mão do Massa Bruta foi o Mirassol. Pela Copa do Brasil, o time paulista marcou três gols. O jogo ficou no 3 a 2.