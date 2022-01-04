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futebol

Bragantino foca na disputa do Campeonato Paulista

Massa Bruta não vai deixar o estadual de lado e promete entrar forte na disputa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:34

Devido ao forte investimento nos bastidores com o patrocinador, o Red Bull Bragantino se tornou uma das forças do futebol paulista.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na temporada passada, o auge do projeto veio na Copa Sul-Americana, onde o Massa Bruta ficou com o vice-campeonato.
Agora, mesmo com a Libertadores no calendário para 2022, o Bragantino mira o torneio continental e deixa claro que o Paulistão será uma prioridade neste ano.
Na temporada passada, o time comandado por Mauricio Barbieri fez uma ótima campanha na fase de grupos, mas caiu para o Palmeiras nas quartas de final.
A ordem é repetir a ‘pegada’ dentro das quatro linhas e chegar ao menos na semifinal do estadual mais disputado do país.
Calendário
Nos primeiros cinco jogos, o Bragantino encara o Mirassol (F), Guarani (C), São Paulo (C), Ferroviária (F) e Inter de Limeira (C).
Crédito: (Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

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