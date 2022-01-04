Bragantino foca na disputa do Campeonato Paulista

Devido ao forte investimento nos bastidores com o patrocinador, o Red Bull Bragantino se tornou uma das forças do futebol paulista.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Na temporada passada, o auge do projeto veio na Copa Sul-Americana, onde o Massa Bruta ficou com o vice-campeonato.

Agora, mesmo com a Libertadores no calendário para 2022, o Bragantino mira o torneio continental e deixa claro que o Paulistão será uma prioridade neste ano.

Na temporada passada, o time comandado por Mauricio Barbieri fez uma ótima campanha na fase de grupos, mas caiu para o Palmeiras nas quartas de final.

A ordem é repetir a ‘pegada’ dentro das quatro linhas e chegar ao menos na semifinal do estadual mais disputado do país.

Calendário

Nos primeiros cinco jogos, o Bragantino encara o Mirassol (F), Guarani (C), São Paulo (C), Ferroviária (F) e Inter de Limeira (C).