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Futebol

Expulsão, vida pessoal e só um gol: Vini Jr. vive sua pior temporada no Real Madrid

Sem conseguir apresentar seu melhor futebol, o brasileiro vem sendo alvo de críticas pelo desempenho em campo

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 14:27

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 out 2026 às 14:27
Vini Jr. vive sua pior temporada no Real Madrid
Vini Jr. vive sua pior temporada no Real Madrid Reuters/Folhapress

O início da temporada tem sido complicado para Vinícius Júnior no Real Madrid. Sem conseguir apresentar seu melhor futebol, o brasileiro vem sendo alvo de críticas pelo desempenho em campo. Até o momento, o atacante soma apenas um gol e três assistências em 10 partidas pelo clube espanhol.


A má fase ficou aparente mais uma vez na quarta-feira, 14, no duelo do time espanhol contra a Roma, pela Liga dos Campeões. O brasileiro esteve em campo por 59 minutos e viu o adversário abrir 3 a 1 no marcador. Nesse momento, foi escolhido por José Mourinho como uma das primeiras opções de substituição, saindo junto com Dumfries para dar lugar a Endrick e Arda Guler, dupla que participou diretamente da virada do time madrilenho, que venceu por 4 a 3.


Durante este começo de temporada, o jogador não conseguiu assumir o protagonismo que o transformou em um dos melhores jogadores do mundo e, apesar de receber apoio publicamente de Mourinho, ainda não engrenou e vê seu nome ligado a polêmicas.


Diante do Villarreal, no último final de semana, Vini foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba durante a partida. O lance rendeu quatro jogos de suspensão ao atleta no Campeonato Espanhol. Além disso, após receber o cartão vermelho, o atacante foi flagrado revoltado e empurrou um dos funcionários da La Liga no túnel do estádio Santiago Bernabéu.


Um assunto que rendia manchetes ao jogador era seu namoro com Virginia Fonseca. O relacionamento era frequentemente alvo de polêmicas, como o excesso de amigos da influenciadora frequentando a casa do camisa 7 do Real Madrid.


Além disso, no final de agosto, Virginia foi criticada por conta da agitação na casa do atacante na noite anterior ao jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad. Porém, nesta semana, o relacionamento chegou ao fim, e o casal anunciou o término.


Outro episódio negativo foram as vaias que Vinícius Júnior recebeu da torcida do Real Madrid. Em duelo contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, o brasileiro foi vaiado quando deixou o campo para a entrada de Álvaro Carreras, aos 42 minutos do segundo tempo.


Em meio a tudo isso, o camisa 7 tem um forte aliado ao seu lado: o treinador José Mourinho, que vem defendendo o atacante. O comandante pediu calma em relação ao momento do atleta e afirmou que se sente "triste" ao ver que Vini Jr. tem lutado para recuperar a melhor forma.

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