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Futebol Brasileiro

Centro de treinamento do Corinthians sofre ataque com rojões

Equipe de TV que gravava no local foi ameaçada no momento do ataque

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2026 às 14:26
Osmar Stábile, presidente do Corinthians
Osmar Stábile, presidente do Corinthians Matheus Pogiolli / Meu Timão
O centro de treinamento do Corinthians, no Parque Ecológico, foi alvo de um ataque com rojões nesta quarta-feira (14). Duas pessoas encapuzadas se aproximaram do local durante a tarde e dispararam os artefatos em direção à instalação alvinegra. Em nota, o clube informou que uma equipe da TV Globo que gravava uma reportagem no local foi ameaçada. De acordo com o ge.globo, um revólver chegou a ser mostrado para uma integrante da equipe técnica da emissora.

Ainda segundo o portal, um carro chegou à rua de acesso ao CT, e dois homens saíram do veículo carregando uma bateria de rojões. Eles pediram que as câmeras fossem desligadas. Em seguida, acenderam os artefatos na direção do portão principal do centro de treinamento, fizeram cobranças aos jogadores e deixaram o local instantes depois.

Na parte interna do CT, os profissionais ouviram os estrondos. Quando os disparos cessaram, a equipe foi orientada a deixar o local. O Corinthians também solicitou a presença de uma viatura da Polícia Militar.

"O Corinthians se coloca à disposição das autoridades policiais para o fornecimento de imagens do circuito de câmeras de segurança para a investigação do caso", afirmou o clube em nota. "O Corinthians repudia de forma veemente qualquer ato de violência ou ameaça, reforçando seu compromisso com a liberdade de imprensa."

Mais cedo, durante a segunda sessão de treinamento do Corinthians nesta quarta-feira, no primeiro dia de trabalho sob o comando do técnico holandês Clarence Seedorf, rojões também foram ouvidos na parte externa do CT. Os estampidos geraram preocupação entre profissionais da imprensa e funcionários do clube. Pouco depois, os jornalistas foram orientados a deixar o local.
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