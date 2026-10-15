Centro de treinamento do Corinthians sofre ataque com rojões





O centro de treinamento do Corinthians, no Parque Ecológico, foi alvo de um ataque com rojões nesta quarta-feira (14). Duas pessoas encapuzadas se aproximaram do local durante a tarde e dispararam os artefatos em direção à instalação alvinegra. Em nota, o clube informou que uma equipe da TV Globo que gravava uma reportagem no local foi ameaçada. De acordo com o ge.globo, um revólver chegou a ser mostrado para uma integrante da equipe técnica da emissora.