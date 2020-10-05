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futebol

Bragantino fecha 1º turno do Brasileirão sem vencer rivais paulistas

Diante do Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Massa Bruta não conseguiu vencer...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 16:05

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:05

Crédito: Rodrigo Coca/Coritnhians
No último sábado, o Red Bull Bragantino empatou sem gols com o Corinthians no Nabizão e fechou os duelos contra os paulistas no 1º turno do Campeonato Brasileiro.No total, dos 12 pontos disputados, o Massa Bruta teve um aproveitamento baixo de apenas 3 pontos. O único jogo que ele não somou foi diante do Palmeiras, quando a equipe acabou superada por 2 a 1.
Já nos duelos contra o Santos e São Paulo, o Bragantino empatou por 1 a 1. No Morumbi, quando visitou o Tricolor, o Massa Bruta desperdiçou dois pênaltis na etapa final, um deles nos acréscimos.
Com 13 jogos disputados na Série A, o Bragantino está na 18ª colocação, com 12 pontos, mesmo desempenho do Bahia, primeiro time fora do Z-4.
Veja os resultados do Bragantino contra os rivais paulistas:
Santos 1 x 1 BragantinoSão Paulo 1 x 1 BragantinoBragantino 1 x 2 PalmeirasBragantino 0 x 0 Corinthians

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