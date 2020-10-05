Bragantino fecha 1º turno do Brasileirão sem vencer rivais paulistas

Crédito: Rodrigo Coca/Coritnhians

No último sábado, o Red Bull Bragantino empatou sem gols com o Corinthians no Nabizão e fechou os duelos contra os paulistas no 1º turno do Campeonato Brasileiro.No total, dos 12 pontos disputados, o Massa Bruta teve um aproveitamento baixo de apenas 3 pontos. O único jogo que ele não somou foi diante do Palmeiras, quando a equipe acabou superada por 2 a 1.

Já nos duelos contra o Santos e São Paulo, o Bragantino empatou por 1 a 1. No Morumbi, quando visitou o Tricolor, o Massa Bruta desperdiçou dois pênaltis na etapa final, um deles nos acréscimos.

Com 13 jogos disputados na Série A, o Bragantino está na 18ª colocação, com 12 pontos, mesmo desempenho do Bahia, primeiro time fora do Z-4.

Veja os resultados do Bragantino contra os rivais paulistas: