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futebol

Bragantino exerce opção de compra e fica com o goleiro Fabricio em definitivo

Jogador com experiência em Bahia e Desportivo Brasil fala em "realização de um dos objetivos de carreira"...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 13:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:58

O Bragantino segue trabalhando e investindo na carreira de jovens e promissores jogadores. O goleiro Fabricio, que se destacou atuando pela Série A2 do Campeonato Paulista, foi mais um a acertar um vínculo em definitivo com o clube paulista.Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercadoDestaque nas categorias de base de Bahia e Desportivo Brasil, Fabricio chamou a atenção da direção do Massa Bruta. Segundo ele, seu primeiro objetivo profissional foi alcançado na carreira.
- Estou muito feliz por assinar o contrato e permanecer aqui no Red Bull. Graças a Deus pude fazer uma boa campanha na disputa do Estadual para assinar em definitivo. Sem dúvida, se tratava de um objetivo profissional e estou muito motivado para dar sequência nesse ótimo trabalho - destacou.
Com apenas 21 anos, Fabricio trabalhou com o elenco profissional do Massa Bruta no final do ano passado e viajou com a delegação para Montevidéu, local onde a equipe disputou a decisão da Copa Sul-Americana frente ao Athletico-PR.
Segundo ele, seu grande objetivo é receber uma oportunidade futura no time principal do Bragantino:
- Tenho trabalhado muito e todo jogador espera receber chances no profissional. Mas acredito que tudo é questão de tempo e vou continuar treinando bastante para conquistar meus objetivos.
Crédito: ArquivoPessoal

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