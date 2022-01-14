Bragantino exerce opção de compra e fica com o goleiro Fabricio em definitivo

O Bragantino segue trabalhando e investindo na carreira de jovens e promissores jogadores. O goleiro Fabricio, que se destacou atuando pela Série A2 do Campeonato Paulista, foi mais um a acertar um vínculo em definitivo com o clube paulista.Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercadoDestaque nas categorias de base de Bahia e Desportivo Brasil, Fabricio chamou a atenção da direção do Massa Bruta. Segundo ele, seu primeiro objetivo profissional foi alcançado na carreira.

- Estou muito feliz por assinar o contrato e permanecer aqui no Red Bull. Graças a Deus pude fazer uma boa campanha na disputa do Estadual para assinar em definitivo. Sem dúvida, se tratava de um objetivo profissional e estou muito motivado para dar sequência nesse ótimo trabalho - destacou.

Com apenas 21 anos, Fabricio trabalhou com o elenco profissional do Massa Bruta no final do ano passado e viajou com a delegação para Montevidéu, local onde a equipe disputou a decisão da Copa Sul-Americana frente ao Athletico-PR.

Segundo ele, seu grande objetivo é receber uma oportunidade futura no time principal do Bragantino:

- Tenho trabalhado muito e todo jogador espera receber chances no profissional. Mas acredito que tudo é questão de tempo e vou continuar treinando bastante para conquistar meus objetivos.