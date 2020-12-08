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Bragantino espera por combinação para entrar na zona da Sul-Americana

Para alcançar o objetivo, o Massa Bruta precisa vencer o seu confronto e torcer por tropeços do Bahia ou Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 17:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Divulgação/RB Bragantino
Sem perder nos últimos cinco jogos, o Red Bull Bragantino mostra consistência sob o comando de Mauricio Barbieri no returno e se afasta cada vez mais da zona de rebaixamento do Brasileirão.No momento, a equipe do interior paulista se encontra na 14ª posição, com 28 pontos. Mesmo desempenho do Athletico, 12º colocado e primeiro time dentro da zona de classificação da Sul-Americana.
Apesar de não declarar publicamente, a meta do Massa Bruta é beliscar uma vaga no torneio continental para confirmar a sua posição no cenário nacional.
A entrada na zona da Sul-Americana depende de uma combinação de resultados. Para acontecer no fim de semana, o Bragantino precisa vencer e torcer por tropeços do Bahia ou Athletico para alcançar o seu objetivo.
Confira o confronto de cada time:
Athletico x Atlético-MGFortaleza x BragantinoPalmeiras x Bahia

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