Bragantino espera por combinação para entrar na zona da Sul-Americana

Crédito: Divulgação/RB Bragantino

Sem perder nos últimos cinco jogos, o Red Bull Bragantino mostra consistência sob o comando de Mauricio Barbieri no returno e se afasta cada vez mais da zona de rebaixamento do Brasileirão.No momento, a equipe do interior paulista se encontra na 14ª posição, com 28 pontos. Mesmo desempenho do Athletico, 12º colocado e primeiro time dentro da zona de classificação da Sul-Americana.

Apesar de não declarar publicamente, a meta do Massa Bruta é beliscar uma vaga no torneio continental para confirmar a sua posição no cenário nacional.

A entrada na zona da Sul-Americana depende de uma combinação de resultados. Para acontecer no fim de semana, o Bragantino precisa vencer e torcer por tropeços do Bahia ou Athletico para alcançar o seu objetivo.

Confira o confronto de cada time: