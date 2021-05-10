Bragantino entra em semana decisiva com jejum de vitórias

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Considerado um dos bons times do futebol brasileiro, o Bragantino abre a semana decisiva repleto de pressão dentro e fora das quatro linhas.

+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking

De maneira repentina, o Massa Bruta perdeu o embalo e acumula um jejum de cinco partidas no calendário entre Paulistão e Sul-Americana.

Se no estadual o time conseguiu avançar para o mata-mata com a melhor campanha da chave C, no torneio continental a situação é mais delicada e o time corre o risco de ser eliminado da competição.

Com 3 pontos, o Bragantino aparece na 3ª colocação e tem pela frente o Emelec, que é o líder do grupo G, com 7 pontos. Se o time equatoriano vencer o Massa Bruta, ele alcança os 10 pontos e elimina o grupo comandado por Mauricio Barbieri com duas rodadas de antecedência.

Paulistão