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futebol

Bragantino entra em semana decisiva com jejum de vitórias

Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta define seu futuro na Sul-Americana e Paulistão...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:28
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Considerado um dos bons times do futebol brasileiro, o Bragantino abre a semana decisiva repleto de pressão dentro e fora das quatro linhas.
+ Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja ranking
De maneira repentina, o Massa Bruta perdeu o embalo e acumula um jejum de cinco partidas no calendário entre Paulistão e Sul-Americana.
Se no estadual o time conseguiu avançar para o mata-mata com a melhor campanha da chave C, no torneio continental a situação é mais delicada e o time corre o risco de ser eliminado da competição.
Com 3 pontos, o Bragantino aparece na 3ª colocação e tem pela frente o Emelec, que é o líder do grupo G, com 7 pontos. Se o time equatoriano vencer o Massa Bruta, ele alcança os 10 pontos e elimina o grupo comandado por Mauricio Barbieri com duas rodadas de antecedência.
Paulistão
Na sexta-feira, o Braga tem mais um confronto decisivo pela frente. Diante do Palmeiras, o Massa Bruta tenta derrubar um concorrente pela taça estadual e permanecer com o sonho vivo de conquistar o bicampeonato.

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