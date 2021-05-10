Bragantino entra em semana decisiva com jejum de vitórias

Considerado um dos bons times do futebol brasileiro, o Bragantino abre a semana decisiva repleto de pressão dentro e fora das quatro linhas.
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De maneira repentina, o Massa Bruta perdeu o embalo e acumula um jejum de cinco partidas no calendário entre Paulistão e Sul-Americana.
Se no estadual o time conseguiu avançar para o mata-mata com a melhor campanha da chave C, no torneio continental a situação é mais delicada e o time corre o risco de ser eliminado da competição.
Com 3 pontos, o Bragantino aparece na 3ª colocação e tem pela frente o Emelec, que é o líder do grupo G, com 7 pontos. Se o time equatoriano vencer o Massa Bruta, ele alcança os 10 pontos e elimina o grupo comandado por Mauricio Barbieri com duas rodadas de antecedência.
Paulistão
Na sexta-feira, o Braga tem mais um confronto decisivo pela frente. Diante do Palmeiras, o Massa Bruta tenta derrubar um concorrente pela taça estadual e permanecer com o sonho vivo de conquistar o bicampeonato.