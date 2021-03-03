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futebol

Bragantino é 'vencedor' quando Claudinho marca

Meia-atacante tem papel importante no elenco do Massa Bruta e foi fundamental no Brasileirão...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 21:00
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Camisa 10 do Bragantino, o meia-atacante Claudinho é o principal nome do Massa Bruta e costuma decidir a favor da sua equipe com frequência.
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Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, ele se destacou e ajudou o Braga a garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. De quebra, ele também saiu com o premio de melhor jogador da competição.
O seu papel é tão importante no clube do interior paulista, que ele marca gols em todas as partidas que o Bragantino vence. A última vez que o Massa Bruta levou a melhor e Claudinho não balançou a rede aconteceu no dia 12 de dezembro, quando o time bateu o Fortaleza por 2 a 1.
Desde aquela data, o Braga venceu mais seis partidas e Claudinho marcou presença em todas as vitórias ao balançar a rede nos duelos contra São Paulo, Ceará, Vasco da Gama, Corinthians, Atlético-GO e Grêmio.
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Vale lembrar, que Claudinho fechou a sua participação no Campeonato Brasileiro com 18 gols marcados.

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