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futebol

Bragantino detecta seis casos de Covid-19 no clube

Além de dois atletas, três membros de comissão e um integrante do staff do Massa Bruta estão infectados...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 15:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 15:03

Em meio aos exames rotineiros como parte do atual protocolo em prevenção a Covid-19, o Bragantino informou nesta quarta-feira (19) que seis casos do vírus foram detectados no clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo detalhou o Massa Bruta, três integrantes das comissões, um integrantes do staff e dois jogadores (sem a revelação de nomes) testaram positivo, mas apresentam quadros assintomáticos ou com sintomas leves.
Desta forma, todos eles precisarão passar pelo isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias antes de serem submetidos a novos testes onde, em caso de resultado negativo, poderão ser reintegrados aos trabalhos de pré-temporada.
O primeiro jogo oficial da equipe comandada por Maurício Barbieri na temporada 2022 acontecerá no próximo dia 27 de janeiro. Na primeira rodada do Paulistão, o Braga vai até Mirassol, enfrentar a equipe da casa, às 20h (de Brasília).
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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