Bragantino detecta seis casos de Covid-19 no clube

Em meio aos exames rotineiros como parte do atual protocolo em prevenção a Covid-19, o Bragantino informou nesta quarta-feira (19) que seis casos do vírus foram detectados no clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo detalhou o Massa Bruta, três integrantes das comissões, um integrantes do staff e dois jogadores (sem a revelação de nomes) testaram positivo, mas apresentam quadros assintomáticos ou com sintomas leves.

Desta forma, todos eles precisarão passar pelo isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias antes de serem submetidos a novos testes onde, em caso de resultado negativo, poderão ser reintegrados aos trabalhos de pré-temporada.

O primeiro jogo oficial da equipe comandada por Maurício Barbieri na temporada 2022 acontecerá no próximo dia 27 de janeiro. Na primeira rodada do Paulistão, o Braga vai até Mirassol, enfrentar a equipe da casa, às 20h (de Brasília).