Bragantino desperdiça nova chance de se consolidar no G-4 do Brasileirão

Na noite da última quarta-feira, Red Bull Bragantino e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, resultado que não ajudou em nada as duas equipes.
No caso do Massa Bruta, o time comandado por Mauricio Barbieri perdeu mais uma oportunidade de se consolidar entre os primeiros colocados.
Com a igualdade, o Red Bull Bragantino aparece na 5ª colocação, com 9 pontos conquistados e aguarda a sequência da rodada.
Vale citar, que este foi o segundo jogo consecutivo em casa pelo Brasileirão. No último domingo, o Massa Bruta foi derrotado pelo Corinthians.
Sendo assim, dos 6 pontos possíveis que o Massa Bruta poderia conquistar, ele somou apenas um.