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Bragantino depende das próprias forças para garantir vaga na Libertadores

Massa Bruta precisa empatar ou vencer o Internacional na próxima quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 15:41

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:41

A rodada final do Campeonato Brasileiro será importante para o Red Bull Bragantino. Devido ao complemento da jornada 37, o Massa Bruta não conseguiu garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sendo assim, o time comandado por Mauricio Barbieri precisa confirmar o seu favoritismo diante do Internacional para carimbar o passaporte.
No momento, o Braga aparece na 6ª colocação, com 53 pontos. Ou seja, se empatar ou vencer no Nabi Abi Chedid, o clube está na Libertadores.
Em caso de revés dentro de casa, o Massa Bruta torce contra as vitórias do Fluminense, América-MG e Atlético-GO. No caso do Dragão, o time de Marcelo Cabo e Cia precisaria tirar uma diferença de 13 gols de saldo do Bragantino.
Crédito: Foto:AriFerreira/Divulgação

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