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futebol

Bragantino contrata jovem de 16 anos junto ao XV de Jaú

Apesar da pouca idade, meia-atacante foi titular no Paulistão Sub-20 pelo time de Jaú
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LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 14:48

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:48

Jogador do XV de Jaú no último Campeonato Paulista Sub-20, o meia-atacante Kevyn assinou contrato com o Bragantino até 2025. O meia-atacante se juntou a equipe Sub-17 do Massa Bruta e, inclusive, já disputou uma partida pela Paulista Cup onde marcou gol e sofreu pênalti na vitória de 3 a 0 sobre o Salto.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Ter vindo para o Red Bull Bragantino é uma das melhores sensações que eu poderia ter na vida. Saí de cabeça erguida do XV de Jaú para a quarta força nacional que é o Massa Bruta. Tenho muito orgulho de estar aqui - declarou o jogador de apenas 16 anos de idade.
Acostumado a atuar contra zagueiros mais velhos que ele, como foi no Paulistão Sub-20 e na Copinha, Kevyn sentiu que a adaptação ao novo clube foi mais fácil por conta da experiência acumulada no time de Jaú:
- Vindo de uma categoria Sub-20 para a minha categoria atual deixa as coisas um pouco mais fáceis. Sinto que consigo ajudar bastante alguns companheiros de equipe com essa experiência. Meu objetivo para esse ano é trabalhar duro e, quem sabe, subir para o profissional.
Crédito: RenanCamargo/DB

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