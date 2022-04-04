Bragantino contrata jovem de 16 anos junto ao XV de Jaú

Jogador do XV de Jaú no último Campeonato Paulista Sub-20, o meia-atacante Kevyn assinou contrato com o Bragantino até 2025. O meia-atacante se juntou a equipe Sub-17 do Massa Bruta e, inclusive, já disputou uma partida pela Paulista Cup onde marcou gol e sofreu pênalti na vitória de 3 a 0 sobre o Salto.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Ter vindo para o Red Bull Bragantino é uma das melhores sensações que eu poderia ter na vida. Saí de cabeça erguida do XV de Jaú para a quarta força nacional que é o Massa Bruta. Tenho muito orgulho de estar aqui - declarou o jogador de apenas 16 anos de idade.