Bragantino confirma lesão do atacante Bruno Tubarão

O temo do Red Bull Bragantino se confirmou. O atacante Bruno Tubarão sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e não tem data estipulada para voltar aos gramados.
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O lance aconteceu na última segunda-feira. Após sofrer uma entrada do atacante Dalberto, do Sport, o jogador do Massa Bruta caiu no gramado e precisou sair aos 8 minutos da etapa final.
Com a lesão confirmada, Mauricio Barbieri aumenta a lista de desfalques no sistema ofensivo. Além de Tubarão, Artur e Helinho estão com lesões musculares, mas devem ajudar o time na reta final do Brasileirão.