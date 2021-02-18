Bragantino confirma lesão do atacante Bruno Tubarão

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O temo do Red Bull Bragantino se confirmou. O atacante Bruno Tubarão sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e não tem data estipulada para voltar aos gramados.

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O lance aconteceu na última segunda-feira. Após sofrer uma entrada do atacante Dalberto, do Sport, o jogador do Massa Bruta caiu no gramado e precisou sair aos 8 minutos da etapa final.