futebol

Bragantino confirma a venda de Claudinho ao Zenit

Clube russo venceu a guerra nos bastidores para ficar com o meia-atacante e pagou 15 milhões de euros...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:51

LanceNet

Crédito: Claudinho vai defender o Zenit (Divulgação/Bragantino
Agora é oficial. Após diversas especulações nos últimos meses, Claudinho vai deixar o Red Bull Bragantino para defender o Zenit.
De acordo com a assessoria do Massa Bruta, as duas partes entraram em acordo e o atleta irá para a Rússia nos próximos dias.
Valores
Para comprar Claudinho, o Zenit pagou 15 milhões de euros. Além disso, caso o meio-campista seja negociado para outro clube, o Braga fica com 20% do valor.
Agora, a expectativa é que o jogador chegue ao país do Velho Continente para assinar contrato e incorporar o elenco.
Auge
Na última temporada, Claudinho foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e neste sábado conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas com a Seleção Brasileira.

Tópicos Relacionados

bragantino
Recomendado para você

Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado
Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha

