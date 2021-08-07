Bragantino confirma a venda de Claudinho ao Zenit

Agora é oficial. Após diversas especulações nos últimos meses, Claudinho vai deixar o Red Bull Bragantino para defender o Zenit.
De acordo com a assessoria do Massa Bruta, as duas partes entraram em acordo e o atleta irá para a Rússia nos próximos dias.
Valores
Para comprar Claudinho, o Zenit pagou 15 milhões de euros. Além disso, caso o meio-campista seja negociado para outro clube, o Braga fica com 20% do valor.
Agora, a expectativa é que o jogador chegue ao país do Velho Continente para assinar contrato e incorporar o elenco.
Auge
Na última temporada, Claudinho foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e neste sábado conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas com a Seleção Brasileira.