Bragantino com desfalques para encarar o Sport

Crédito: Divulgação/Bragantino

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira para o Bragantino e a equipe de Mauricio Barbieri terá pela frente o embalado Sport, na Ilha do Retiro.

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Após vencer o Grêmio e retornar ao G-4 da competição nacional, o Massa Bruta vai buscar três pontos longe dos seus domínios para figurar o grupo de elite do torneio.

Porém, a missão não será simples, já que o Bragantino sofre com desfalques. Em comunicado da assessoria de imprensa, o clube informou que Ytalo está fora por conta de lesão muscular. Além do atacante, o meia Lucas Evangelista não viajou com o grupo por conta da sinusite.