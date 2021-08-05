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Bragantino com desfalques para encarar o Sport

Ytalo e Lucas Evangelista não foram relacionados pelo Massa Bruta para o duelo na Ilha do Retiro...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 14:23
Crédito: Divulgação/Bragantino
A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira para o Bragantino e a equipe de Mauricio Barbieri terá pela frente o embalado Sport, na Ilha do Retiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após vencer o Grêmio e retornar ao G-4 da competição nacional, o Massa Bruta vai buscar três pontos longe dos seus domínios para figurar o grupo de elite do torneio.
Porém, a missão não será simples, já que o Bragantino sofre com desfalques. Em comunicado da assessoria de imprensa, o clube informou que Ytalo está fora por conta de lesão muscular. Além do atacante, o meia Lucas Evangelista não viajou com o grupo por conta da sinusite.
Veja a provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Raul, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Alerrandro.

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