Bragantino chega ao topo com vitórias em cima de Timão, Fla e Verdão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A quinta-feira começa de maneira especial para o torcedor do Red Bull Bragantino. Após vencer o Palmeiras, o Massa Bruta assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e mostra que vai brigar na parte de cima da tabela.

Com 14 pontos, o time de Mauricio Barbiere engatou uma série de triunfos em cima de rivais de peso: Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

A primeira vítima foi o Timão. Em plena NeoQuímica Arena, o Bragantino saiu em desvantagem, mas conseguiu virar o marcador nos minutos finais graças a Eric Ramires.

No último fim de semana, o adversário foi o Flamengo, que mesmo no Maracanã, sofreu nas mãos do Bragantino. Em jogo de viradas, o gol da vitória saiu nos minutos finais e o placar ficou 3 a 2 a favor do Massa Bruta.