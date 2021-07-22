Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino avança na Sul-Americana, mas continua com jejum em casa

Massa Bruta empatou com o Independiente Del Valle e aumentou para quatro partidas a seca de vitórias no Nabizão...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 15:21
Crédito: Divulgação/Bragantino
Na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino sofreu, mas conseguiu empatar com o Independiente Del Valle e assegurar uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.
O placar de 1 a 1 manteve o time vivo no torneio continental, mas ligou o sinal de alerta em relação aos jogos como mandante.
Dentro do Nabizão, o Bragantino tem sido pouco efetivo e coleciona resultados negativos. Agora, com o empate diante do Del Valle são quatro jogos sem vencer em casa.
A última vitória ocorreu no dia 23 de junho, quando o Massa Bruta derrotou o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro por 3 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados