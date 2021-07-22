Bragantino avança na Sul-Americana, mas continua com jejum em casa

Crédito: Divulgação/Bragantino

Na noite da última quarta-feira, o Red Bull Bragantino sofreu, mas conseguiu empatar com o Independiente Del Valle e assegurar uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O placar de 1 a 1 manteve o time vivo no torneio continental, mas ligou o sinal de alerta em relação aos jogos como mandante.

Dentro do Nabizão, o Bragantino tem sido pouco efetivo e coleciona resultados negativos. Agora, com o empate diante do Del Valle são quatro jogos sem vencer em casa.