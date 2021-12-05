Bragantino aumenta jejum de vitórias no Brasileirão

Neste domingo, o Red Bull Bragantino foi ao Mineirão e acabou derrotado pelo Atlético-MG por 4 a 3.

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O resultado deixou o Braga em baixa no torneio nacional. Com 53 pontos, o Massa Bruta aumentou o jejum de vitórias no torneio para três partidas.

Além disso, o Bragantino perdeu a chance de ficar na zona de classificação dos clubes que garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O Fortaleza, uma posição acima do Braga, aparece com 55 pontos e agora está perto de garantir uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

Calendário

Na rodada derradeira do Brasileirão, o Bragantino mede forças contra o Internacional, no Nabi Abi Chedid.