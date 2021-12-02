Bragantino atravessa má fase na reta final da temporada

Considerado uma das boas surpresas da temporada 2021, o Red Bull Bragantino está em queda livre na reta final do ano.

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Após a derrota na final da Copa Sul-Americana, o time comandado por Mauricio Barbieri sentiu o golpe e parece sem poder de reação.

O último ato foi contra o Juventude, quando o time que briga contra o rebaixamento mostrou mais força dentro das quatro linhas e bateu o Massa Bruta.

Vale citar, que antes mesmo do revés contra o Athletico em Montevidéu, o Bragantino havia perdido do Grêmio, o que faz o jejum de vitórias alcançar quatro partidas.

Calendário

A chance de acabar com a má fase é no próximo domingo, quando o Bragantino encara o Atlético-MG, no Mineirão.