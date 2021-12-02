Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino atravessa má fase na reta final da temporada

Massa Bruta não vive um bom momento e não ganhou nas últimas quatro partidas que jogou...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 18:27

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:27

Considerado uma das boas surpresas da temporada 2021, o Red Bull Bragantino está em queda livre na reta final do ano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após a derrota na final da Copa Sul-Americana, o time comandado por Mauricio Barbieri sentiu o golpe e parece sem poder de reação.
O último ato foi contra o Juventude, quando o time que briga contra o rebaixamento mostrou mais força dentro das quatro linhas e bateu o Massa Bruta.
Vale citar, que antes mesmo do revés contra o Athletico em Montevidéu, o Bragantino havia perdido do Grêmio, o que faz o jejum de vitórias alcançar quatro partidas.
Calendário
A chance de acabar com a má fase é no próximo domingo, quando o Bragantino encara o Atlético-MG, no Mineirão.
Crédito: BarbiericomandaoRedBullBragantino(Foto:Reprodução/Bragantino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados