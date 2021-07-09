Bragantino apresenta desempenho ruim dentro de casa

Na última quarta-feira, o Red Bull Bragantino deu bobeira e ficou no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, resultado que tirou o time da liderança do Brasileirão.
O empate dentro do Nabizão frustou elenco e torcida, mas apenas deixou explícita a dificuldade que a equipe de Mauricio Barbieri como mandante no torneio nacional.
Em cinco jogos até o momento, a única vitória ocorreu diante do Palmeiras, quando bateu o Alviverde por 3 a 1.
Nos outros quatro duelos, o Bragantino ficou no empate contra Bahia, Fluminense, Ceará e Cuiabá.
Confira os resultados:
Bragantino 3 x 3 BahiaBragantino 2 x 2 FluminenseBragantino 3 x 1 PalmeirasBragantino 0 x 0 CearáBragantino 1 x 1 Cuiabá