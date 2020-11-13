Bragantino apresenta bons números com Fabrício Bruno na zaga

Com o Bragantino passando por um momento irregular na temporada, principalmente no sistema defensivo, o técnico Maurício Barbieri mantém no banco o zagueiro que se mostrou mais efetivo no elenco: Fabrício Bruno. Contratado no início do ano e um dos destaques da boa campanha realizada no Campeonato Paulista, o camisa 14 foi utilizado em 11 partidas durante a temporada.Nelas, a defesa do time paulista foi vazada 11 vezes, média de uma por jogo. Com Fabrício, o time alcançou cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Sem o defensor, desempenho defensivo do clube sofre uma queda. Nas 26 vezes que jogou com a dupla formada por Léo Ortiz e Ligger, com Fabrício Bruno no banco, o Red Bull Bragantino acabou sofrendo 32 gols, uma média de 1,28 por partida. O desempenho em pontos também é irregular. No retrospecto, foram somente sete vitórias, dez derrotas e outros nove empates.