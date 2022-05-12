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futebol

Bragantino alcança a marca de três jogos sem vencer em casa

Antes do empate contra o Galo, Massa Bruta não venceu o Vélez Sarsfield e o Corinthians...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:42
Conhecido nesta temporada como uma fortaleza de bons resultados, o estádio Nabi Abi Chedid não foi tão eficaz ao Bragantino na última semana.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Em seis dias, o time de Mauricio Barbieri entrou em campo por três vezes como mandante e não conseguiu vencer em nenhuma das oportunidades.
No primeiro desafio, o Vélez Sarsfield soube segurar o ímpeto do Braga e arrancou o empate por 1 a 1 na Libertadores.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebeu Corinthians e Atlético-MG. Contra o Timão, o placar foi adverso e terminou 1 a 0 para o rival. Contra o Galo igualdade por 1 a 1.
Agora, o próximo desafio em casa será apenas no dia 17 de maio, quando a equipe encara o Estudiantes de La Plata, pela Libertadores da América.
Crédito: Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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