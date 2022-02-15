Bragantino ainda não venceu como visitante no Paulistão

Considerado uma das forças para brigar pelo título do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino tem apresentado uma instabilidade neste começo de temporada.

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Sempre forte como visitante, o time do interior paulista apresenta dificuldade para superar seus rivais fora de Bragança.

O último tropeço ocorreu no fim de semana, quando o Red Bull Bragantino foi superado pelo São Bernardo por 1 a 0.

No total, em três jogos fora de casa pelo Paulistão, o Bragantino foi superado duas vezes e um empate.