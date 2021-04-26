Bragantino ainda não está classificado para o mata-mata do Paulistão

De olho na Copa Sul-Americana, o Bragantino entrou em campo no fim de semana pelo Paulistão e ficou no empate sem gols diante da Ferroviária, no Nabi Abi Chedid.
+ Galeria sobre a briga pela Chuteira de Ouro atualizada
Se o resultado não foi lamentado pelos torcedores, pelo menos dentro do Massa Bruta a lamentação foi por não ter garantido a classificação antecipada para o mata-mata.
Com 21 pontos, o Bragantino tem 9 de vantagem do Palmeiras, atualmente na 3ª posição da chave C. Caso o Verdão obtenha quatro triunfos consecutivos, ele pode ultrapassar o Massa Bruta.
Para evitar surpresas desagradáveis, o Bragantino precisa ao menos bater o Santos no próximo sábado, em casa.
Além do Peixe, o Bragantino tem o Botafogo-SP, fora de casa, para encerrar a sua participação na fase inicial do Paulistão.