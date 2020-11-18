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futebol

Bragantino abre as quartas de final do Paulistão Feminino vencendo o São Paulo

Triunfo por 1 a 0 no CFA Red Bull deixa o clube de Bragança Paulista a um empate de avançar a semi do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 19:53

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:53

Crédito: Ari Ferreira/Divulgação/Red Bull Bragantino
Tendo o mando de campo no confronto de ida pelas quartas de final do Paulistão Feminino, o Red Bull Bragantino foi eficiente no CFA Red Bull, em Jarinu, e conseguiu a vitória por 1 a 0 diante do São Paulo na tarde dessa quarta-feira (18).
O gol da partida surgiu em jogada desenvolvida pelo lado direito do ataque onde, no cruzamento com chute que ia para fora da direção do gol, Andressa Lodi estava atenta e completou pras redes.
Com a vantagem construída, o Massa Bruta pode empatar por qualquer placar no compromisso decisivo (agendado para o próximo dia 26 de novembro às 19h no CFA de Cotia) que conseguirá seguir para a semifinal do estadual.
Nos outros confrontos, todos eles ainda pelo embate de ida, o São José duela com o Palmeiras na próxima quinta (19) às 17h em São José dos Campos, o clássico Santos e Corinthians ocorre também na quinta às 19h enquanto Taubaté e Ferroviária, no domingo (22) às 11h, fecham os embates de ida no Paulistão Feminino.

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