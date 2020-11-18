Bragantino abre as quartas de final do Paulistão Feminino vencendo o São Paulo

Crédito: Ari Ferreira/Divulgação/Red Bull Bragantino

Tendo o mando de campo no confronto de ida pelas quartas de final do Paulistão Feminino, o Red Bull Bragantino foi eficiente no CFA Red Bull, em Jarinu, e conseguiu a vitória por 1 a 0 diante do São Paulo na tarde dessa quarta-feira (18).

O gol da partida surgiu em jogada desenvolvida pelo lado direito do ataque onde, no cruzamento com chute que ia para fora da direção do gol, Andressa Lodi estava atenta e completou pras redes.

Com a vantagem construída, o Massa Bruta pode empatar por qualquer placar no compromisso decisivo (agendado para o próximo dia 26 de novembro às 19h no CFA de Cotia) que conseguirá seguir para a semifinal do estadual.