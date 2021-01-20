Braga vence o Benfica e está na final da Taça da Liga

Nesta quarta-feira, em partida válida pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa, o Braga venceu o Benfica por 2 a 1, com gols de Abel Ruiz e Vitor Tormena. Pizzi marcou para o Benfica, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da equipe de Jorge Jesus.
Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Braga foi quem conseguiu sair na frente. Foi Abel Ruiz, atacante de 20 anos, que abriu o placar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Com o placar favorável, o a equipe de Carlos Carvalhal buscava garantir a vantagem para a segunda etapa, mas não foi possível.
EMPATOUO Benfica teve a sua chance de voltar ao jogo. Com muitas finalizações para fora (oito contra apenas uma do Braga), foi um pênalti que deu o gol de empate para o time da capital. Pizzi, um dos craques do time, foi quem bateu, e o meia não titubeou, deixando tudo igual em Leiria.
HERÓI BRASILEIROO jogo foi entre dois rivais portugueses, mas o herói da partida foi um brasileiro. Aos 14 minutos da segunda etapa, Ricardo Horta deu a assistência para o brasileiro Vitor Tormena marcar o gol da vitória do Braga, agora finalista da competição.
CONTROLECom o placar favorável, o Braga viu o Benfica ter mais a bola no segundo tempo, mas sem muitas finalizações (cinco, sendo duas para fora e três no gol). A vitória manteve-se no placar, e o goleiro Matheus, também brasileiro, pode sair feliz com o avanço de sua equipe.
SEQUÊNCIAO Braga enfrenta o Sporting na final da Taça da Liga neste sábado, às 16:45h (de Brasília). Eliminado, o Benfica entre em campo contra o CD Nacional em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português neste domingo, às 13h (de Brasília).