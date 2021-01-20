Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Braga vence o Benfica e está na final da Taça da Liga

Em partida complicada, Braga elimina o seu adversário, e disputará a final da competição contra o Sporting...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:52

LanceNet

Crédito: Divulgação / Braga
Nesta quarta-feira, em partida válida pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa, o Braga venceu o Benfica por 2 a 1, com gols de Abel Ruiz e Vitor Tormena. Pizzi marcou para o Benfica, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da equipe de Jorge Jesus.
Quem leva o título português? Veja a tabelaPARELHO​Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Braga foi quem conseguiu sair na frente. Foi Abel Ruiz, atacante de 20 anos, que abriu o placar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Com o placar favorável, o a equipe de Carlos Carvalhal buscava garantir a vantagem para a segunda etapa, mas não foi possível.
EMPATOU​O Benfica teve a sua chance de voltar ao jogo. Com muitas finalizações para fora (oito contra apenas uma do Braga), foi um pênalti que deu o gol de empate para o time da capital. Pizzi, um dos craques do time, foi quem bateu, e o meia não titubeou, deixando tudo igual em Leiria.
HERÓI BRASILEIRO​O jogo foi entre dois rivais portugueses, mas o herói da partida foi um brasileiro. Aos 14 minutos da segunda etapa, Ricardo Horta deu a assistência para o brasileiro Vitor Tormena marcar o gol da vitória do Braga, agora finalista da competição.
CONTROLECom o placar favorável, o Braga viu o Benfica ter mais a bola no segundo tempo, mas sem muitas finalizações (cinco, sendo duas para fora e três no gol). A vitória manteve-se no placar, e o goleiro Matheus, também brasileiro, pode sair feliz com o avanço de sua equipe.
SEQUÊNCIAO Braga enfrenta o Sporting na final da Taça da Liga neste sábado, às 16:45h (de Brasília). Eliminado, o Benfica entre em campo contra o CD Nacional em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português neste domingo, às 13h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados