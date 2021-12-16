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Braga de Carlos Carvalhal, alvo do Flamengo, é eliminado da Taça da Liga após sofrer goleada de 5 a 1

Boavista aplica goleada de 5 a 1 no Sporting Braga, treinado por Carlos Carvalhal, e elimina equipe da Taça da Liga Portuguesa...
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Publicado em 

16 dez 2021 às 18:54

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:54

Carlos Carvalhal, um dos alvos da diretoria do Flamengo para ocupar o cargo de treinador da equipe em 2022, sofreu uma goleada para o Boavista nesta quinta-feira. A equipe de Carvalhal, o Braga, foi eliminada da Taça da Liga Portuguesa após perder por 5 a 1.O Braga chegou ao confronto contra o Boavista, o última da fase de grupos da Taça da Liga, com chances de classificação para a semifinal. A equipe precisa de uma vitória para chegar aos quatro pontos, enquanto o seu adversário ficaria com três.
O plano do Braga, porém, já não funcionou na primeira etapa, quando o Boavista abriu uma vantagem de três gols em 34 minutos, com um gol sendo marcado pelo brasileiro Gustavo Sauer, que também faria o quinto do time vencedor.
Na segunda etapa, o Boavista aumentou a sua vantagem com o meio-campista brasileiro Nathan Santos. O Braga conseguiu diminuir com Iuri Medeiros, mas o time mandante fez mais um para fechar a goleada em 5 a 1 e classificar-se para a semifinal.
Carvalhal é alvo do Flamengo desde a saída de Jorge Jesus, sendo especulado antes da contratação de Domènec Torrent. Na época, as negociações não avançaram e agora, com a demissão de Renato Gaúcho, o português voltou a ser cogitado como técnico do rubro-negro.
Além de Carvalhal, o Flamengo também contempla nomes como Paulo Fonseca, ex-treinador da Roma, Paulo Sousa, treinador da Seleção Polonensa, e Jorge Jesus, comandante do Benfica e ídolo da torcida rubro-negra, que deseja a sua volta.
Crédito: CarlosCarvalhalfoieliminadodaTaçadaLigaPortuguesa(Foto:DIVULGAÇÃO

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