BotafogoTV vai transmitir Botafogo x Fluminense, pela final do Carioca Feminino

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A final do Campeonato Carioca Feminino terá transmissão gratuita para todos os torcedores. Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo conseguiu ter a confirmação de equipamento e mostrará a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, às 15h, no Estádio Nilton Santos, na "BotafogoTV", canal do Alvinegro no YouTube.

Procurada pela reportagem do LANCE!, a "FluTV", canal do Tricolor na plataforma, afirmou que ainda estuda a possibilidade de transmitir a partida. Vale ressaltar que o canal não mostrou nenhum jogo do Campeonato Carioca e no mesmo dia terá que fazer a operação para o jogo do time masculino, contra o Bangu, em São Januário.

No próprio sábado, o Fluminense também joga a final do Campeonato Brasileiro sub-18. Esta partida, contudo, terá transmissão em uma plataforma própria da CBF, assim como ocorreu em todo o torneio.

O Botafogo, por sua vez, mostrou a partida diante do Vasco, pela semifinal do torneio, na última quarta-feira, no próprio canal. A dose será repetida, desta vez na decisão da competição.