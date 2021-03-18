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BotafogoTV vai transmitir Botafogo x Fluminense, pela final do Carioca Feminino

Canal do Alvinegro no YouTube fará transmissão gratuita de decisão, no próximo sábado; FluTV, estrutura do Tricolor, ainda estuda se abrirá transmissão...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:04
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
A final do Campeonato Carioca Feminino terá transmissão gratuita para todos os torcedores. Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo conseguiu ter a confirmação de equipamento e mostrará a partida contra o Fluminense, no próximo sábado, às 15h, no Estádio Nilton Santos, na "BotafogoTV", canal do Alvinegro no YouTube.
Procurada pela reportagem do LANCE!, a "FluTV", canal do Tricolor na plataforma, afirmou que ainda estuda a possibilidade de transmitir a partida. Vale ressaltar que o canal não mostrou nenhum jogo do Campeonato Carioca e no mesmo dia terá que fazer a operação para o jogo do time masculino, contra o Bangu, em São Januário.
No próprio sábado, o Fluminense também joga a final do Campeonato Brasileiro sub-18. Esta partida, contudo, terá transmissão em uma plataforma própria da CBF, assim como ocorreu em todo o torneio.
O Botafogo, por sua vez, mostrou a partida diante do Vasco, pela semifinal do torneio, na última quarta-feira, no próprio canal. A dose será repetida, desta vez na decisão da competição.
O Botafogo chegou à decisão após bater o Vasco na semifinal por 3 a 0. Já o Fluminense desbancou o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, vencendo por 2 a 0 na Gávea. A final será em jogo único.

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