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Botafogo x Volta Redonda: prováveis times, desfalques e onde assistir à partida pela Taça Guanabara

Alvinegro tenta, diante do Voltaço, nesta segunda-feira, às 19h30, no Nilton Santos se reencontrar após duas derrotas consecutivas e saltar para a terceira colocação...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 20:32

Publicado em 06 de Março de 2022 às 20:32

O Botafogo mede forças nesta segunda-feira (7), às 19h30, com o Volta Redonda, pela décima rodada da Taça Guanabara. Mesmo com a classificação já garantida para as semifinais do Campeonato Carioca, o Alvinegro tem duas motivações a mais. A equipe tenta melhorar sua colocação final na primeira fase e, além disto, este é o primeiro jogo após a SAF passar a ser gerida por John Textor. O técnico interino Lúcio Flávio tenta fazer com que a equipe se reencontre após as atuações fracas nas derrotas para o Flamengo e a Portuguesa. Para isto, há possibilidade de contar com uma linha de frente formada por Erison, Chay e Matheus Nascimento.
Os alvinegros estão com 16 pontos (três a menos que o Vasco) e, em caso de uma vitória com placar dilatado, podem sair de campo com a terceira colocação.
O Volta Redonda, por sua vez, tem uma missão árdua: com cinco pontos, a equipe ocupa atualmente a lanterna da Taça Guanabara (perde para o Boavista no critério do número de vitórias). Comandado por Wilson Leite, o Voltaço não conta com Iury, que cumprirá suspensão automática.
Bruno Barra foi relacionado e tem chance de fazer sua reestreia com a camisa da equipe. O setor ofensivo deve contar com Hugo Cabral, Pedrinho e Lelê. MV também disputa uma vaga entre os titulares.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x VOLTA REDONDA
Data-Hora: 07-03-22 - 19h30Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)Assistentes: Gabriel Conti Viana (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)Transmissão: PPV do Carioca e Cariocão Play
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva (Vítor Marinho); Breno, Barreto, Fabinho e Raí; Chay, Erison e Matheus Nascimento. Técnico: Lúcio Flávio
Suspensos: Nenhum
Lesionados: Vinícius Lopes, William Klaus e Hugo (em transição); Carlinhos (lesão no joelho esquerdo), Diego Gonçalves (lombalgia), Ênio (fratura do quinto metatarso), Gabriel Tigrão (lesão no joelho esquerdo), Rafael (cirurgia no tendão de Aquiles), Ronald (dores musculares) e Vitinho (ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo).
VOLTA REDONDA: Vinícius Dias; Júlio Amorim, Alemão, Grasson e Luiz Paulo; Bruno Gallo, Bruno Barra e Marcos Júnior; Hugo Cabral, Pedrinho (MV) e Lelê. Técnico: Wilson Leite
Suspenso: Iury
Lesionados: Nenhum
Crédito: OtécnicointerinoLúcioFláviotendeamanterboapartedaequipequefoiacamponasúltimaspartidas(Foto:VítorSilva/Botafogo

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