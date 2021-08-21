AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Sem Luís Oyama e Enderson Moreira, Alvinegro entra em campo com Pedro Castro no meio-campo e Carli de volta à zaga; partida pode aproximar Botafogo do G4...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 18:08
Crédito: Botafogo será comandado pelo auxiliar Luis Fernando Flores (Montagem LANCE!
Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, às 11h, no Estádio Nilton Santos. Em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro busca a vitória em casa para se aproximar do G4 mas conta com duas suspensões. O Vila Nova, por sua vez, tenta sair da sequência de derrotas para evitar cair na zona de rebaixamento do campeonato. Após o terceiro cartão amarelo, o meia Luís Oyama está fora do jogo e deve ser substituído por Pedro Castro. Na beira do campo, o técnico Enderson Moreira também não poderá comparecer devido à confusão com a arbitragem na partida contra o Confiança, e será substituído pelo auxiliar Luis Fernando Flores. Ronald segue no departamento médico. > Confira a classificação da Série B do Brasileirão
Além dos desfalques, o Glorioso também conta com mudanças na escalação. Guilherme Santos está recuperado, mas Hugo segue como titular. Matheus Nascimento fica à disposição no banco de reservas. Carli, que vem retomando o ritmo de jogo, deve entrar no lugar de Gilvan. A informação foi inicialmente publicada pelo "Fogão na Rede" e apurada pelo LANCE! FICHA TÉCNICA Botafogo x Vila Nova
Data/Hora: 22/08/21, às 11h​Local: Estádio Nilton Santos​Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.Pendurados: Rafael Navarro e Diego GonçalvesDesfalques: Gatito Fernández e Ronald (lesionados), Jonathan e Diego Cavalieri (em transição)Suspensos: Enderson Moreira e Luís OyamaVILA NOVA (Técnico: Hemerson Maria)​Georgemy; Renato, Xandão e Ricardo Lima (Kelvin ou Alan Grafite); Mazetti, Dudu, Moacir, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.
Pendurados: Willian Formiga e XandãoDesfalques: Pedro Bambu e Deivid (lesionados)Suspensos: Ninguém

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que brasileiros pensam de influenciadores que fazem publicidade de bets: 'Destruíram minha vida'
Imagem BBC Brasil
'Minha dor de cabeça de 10 dias era um câncer cerebral terminal'
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço participaram de convenção que lançou chapa do PSDB, presidido por Arnaldinho Borgo
Arnaldinho Borgo quer emplacar um nome na vaga de vice de Ricardo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados