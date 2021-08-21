Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, às 11h, no Estádio Nilton Santos. Em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro busca a vitória em casa para se aproximar do G4 mas conta com duas suspensões. O Vila Nova, por sua vez, tenta sair da sequência de derrotas para evitar cair na zona de rebaixamento do campeonato. Após o terceiro cartão amarelo, o meia Luís Oyama está fora do jogo e deve ser substituído por Pedro Castro. Na beira do campo, o técnico Enderson Moreira também não poderá comparecer devido à confusão com a arbitragem na partida contra o Confiança, e será substituído pelo auxiliar Luis Fernando Flores. Ronald segue no departamento médico. > Confira a classificação da Série B do Brasileirão