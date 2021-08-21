Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, às 11h, no Estádio Nilton Santos. Em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro busca a vitória em casa para se aproximar do G4 mas conta com duas suspensões. O Vila Nova, por sua vez, tenta sair da sequência de derrotas para evitar cair na zona de rebaixamento do campeonato. Após o terceiro cartão amarelo, o meia Luís Oyama está fora do jogo e deve ser substituído por Pedro Castro. Na beira do campo, o técnico Enderson Moreira também não poderá comparecer devido à confusão com a arbitragem na partida contra o Confiança, e será substituído pelo auxiliar Luis Fernando Flores. Ronald segue no departamento médico. > Confira a classificação da Série B do Brasileirão
Além dos desfalques, o Glorioso também conta com mudanças na escalação. Guilherme Santos está recuperado, mas Hugo segue como titular. Matheus Nascimento fica à disposição no banco de reservas. Carli, que vem retomando o ritmo de jogo, deve entrar no lugar de Gilvan. A informação foi inicialmente publicada pelo "Fogão na Rede" e apurada pelo LANCE! FICHA TÉCNICA Botafogo x Vila Nova
Data/Hora: 22/08/21, às 11hLocal: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.Pendurados: Rafael Navarro e Diego GonçalvesDesfalques: Gatito Fernández e Ronald (lesionados), Jonathan e Diego Cavalieri (em transição)Suspensos: Enderson Moreira e Luís OyamaVILA NOVA (Técnico: Hemerson Maria)Georgemy; Renato, Xandão e Ricardo Lima (Kelvin ou Alan Grafite); Mazetti, Dudu, Moacir, Renan Mota e Willian Formiga; Alesson e Henan.
Pendurados: Willian Formiga e XandãoDesfalques: Pedro Bambu e Deivid (lesionados)Suspensos: Ninguém