futebol

Botafogo x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes iniciam busca por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:37

LanceNet

16 set 2020 às 17:37
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após vitória cruz-maltina pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, Botafogo e Vasco voltam a se enfrentam, agora pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogo é novamente no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo contará com o retorno de Salomon Kalou, que atuou apenas por 45 minutos na partida do fim de semana por conta de uma viagem à França, ao time titular.
Já o Vasco deve ter como única mudança a entrada de Miranda no lugar de Ricardo Graça, o que já ocorreu durante o jogo do fim de semana por uma lesão do zagueiro titular.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X VASCOData/Hora: 17/09/2020, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Onde ver: SporTV e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou.
Desfalques: Pedro Raul, Marcinho, Lucas Barros e Guilherme Santos (lesionados)Pendurados: Gatito Fernández e Pedro RaulSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Junior, Fellipe Bastos e Benítez; Ribamar, Cano e Talles Magno.
Desfalques: Ricardo Graça, Andrey, Juninho, Carlinhos, Breno e Ramon (lesionados)Pendurados: Yago Pikachu, Andrey e Cano.Suspensos: Ninguém.
Palpites: Na redação do LANCE!, 25% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Botafogo. Outros 25% projetam um empate e 50% entende que o Vasco é favorito.

O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
