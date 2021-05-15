Botafogo x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Começa neste domingo a decisão da Taça Rio, torneio de consolação do Campeonato Carioca. O Botafogo recebe o Vasco no Estádio Nilton Santos no duelo que terá início no final da manhã. O jogo de volta, em São Januário, é no próximo final de semana.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X VASCO
Data/Hora: 1/5/2021, às 11h05Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael CorreiaVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde ver: Canais pay-per-view e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Romildo, Matheus Frizzo, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio
Lesionados: Gatito Fernández, Kayque e Jonathan (poupado)Suspenso: Marcinho
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Cayo Tenório, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.
Lesionado: MTPoupados: Ernando e RomuloDúvidas: Vinícius e Talles MagnoSuspenso: NinguémVolta de suspensão: Laranjeira
PALPITES: Na redação do LANCE!, 25% das pessoas que responderam à enquete veem o Botafogo como favorito. Entendem que o empate é o resultado mais provável 40%, enquanto 35% apostam no Vasco.