futebol

Botafogo x Sport: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em jogo de vida ou morte para as duas equipes envolvendo o rebaixamento, times entram em campo às 20h desta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 19:19

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:19

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um jogo que envolve totalmente a luta contra a segunda divisão. Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Sport entram em campo nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada da competição nacional.
O Botafogo é o 20º colocado, com 24 pontos, e precisa de uma vitória para tentar as mínimas chances de ainda permanecer na primeira divisão na próxima temporada. O Sport é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, com 35 pontos.Data-Hora: 05/02/2021, às 20hEstádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de JaneiroÁrbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Daniel Luis Marques (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)​Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luís; José Welison, Romildo, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.
Suspensos: -Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan e Pedro RaulFora: Gatito Fernández, Guilherme Santos, Lucas Barros, Rafael Forster e Pedro Raul (lesionados)
SPORT (Técnico: Jair Ventura)​Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Iago Maidana, Júnior Tavares; Marcão Silva, Betinho; Patric, Thiago Neves, Marquinhos; Dalberto.
Suspensos: -Pendurados: Marquinhos, Raul Prata, Sander, Rafael Thyere, Leandro Barcia, Patric, Jonatan Gómez e HernaneFora: Leandro Barcia
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas acreditam que o Botafogo vencerá a partida; 25% votaram que o duelo terminará empatado e 25% apostaram que o Sport conquistará os três pontos.

Tópicos Relacionados

botafogo sport
Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

