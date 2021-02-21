Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Tricolor tenta garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Taça Libertadores; já rebaixado, Alvinegro apenas cumpre tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 17:50

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:50

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mero compromisso contra um jogo importante. O duelo entre Botafogo e São Paulo, neste segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, traz à tona diferentes objetivos para as equipes dentro de campo.
Já rebaixado, o Botafogo vê a equipe apenas como uma mera oportunidade de cumprir tabela. O Alvinegro não sai da última colocação do Brasileirão e, por consequência, já está garantido na segunda divisão. Assim, vê as partidas restantes da competição como uma oportunidade de testes para garotos da base.
Diante do Tricolor, o interino Lúcio Flávio não poderá contar Kanu, que foi expulso diante do Goiás, na última rodada. Romildo, com uma entorse na mão, também está fora.
O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 63 pontos e tenta garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, precisa fazer mais quatro pontos nos jogos contra Botafogo, segunda-feira, e Flamengo, na próxima quinta-feira, para não depender de tropeços rivais.
A principal novidade ficou por conta do meia Gabriel Sara, que se recuperou uma lesão na coxa e está à disposição do técnico interino Marcos Vizolli. Sem Daniel Alves, o jovem deve ser titular no meio-campo da equipe. Em compensação, o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro saiu machucado contra o Palmeiras e não foi relacionado.FICHA TÉCNICABotafogo x São Paulo
Data-Hora: 22/02/2021, às 20hEstádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC - FIFA)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC - FIFA) e Éder Alexandre (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)​Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa, Hugo; Kayque, Luiz Otávio, Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro, Matheus Nascimento.
Suspensos: Kanu (Vermelho Direto)Pendurados: Caio Alexandre, José Welison, Kanu, Diego Cavalieri e RhuanFora: Diego Cavalieri, Guilherme Santos, Rafael Forster, Gatito Fernández e Romildo (lesionados)
SÃO PAULO (Técnico: Marcos Vizolli)Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara, Igor Gomes; Luciano, Pablo.
Suspensos: Daniel Alves (3º Amarelo)Pendurados: Tchê Tchê, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo e Vitor BuenoFora: Walce, Liziero e Paulinho Boia (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 70% dos votantes apostaram em uma vitória do São Paulo, 20% chutaram que a partida termina empatada e 10% dos participantes apostaram em vitória do Botafogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados