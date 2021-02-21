Botafogo x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Mero compromisso contra um jogo importante. O duelo entre Botafogo e São Paulo, neste segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, traz à tona diferentes objetivos para as equipes dentro de campo.

Já rebaixado, o Botafogo vê a equipe apenas como uma mera oportunidade de cumprir tabela. O Alvinegro não sai da última colocação do Brasileirão e, por consequência, já está garantido na segunda divisão. Assim, vê as partidas restantes da competição como uma oportunidade de testes para garotos da base.

Diante do Tricolor, o interino Lúcio Flávio não poderá contar Kanu, que foi expulso diante do Goiás, na última rodada. Romildo, com uma entorse na mão, também está fora.

O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 63 pontos e tenta garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, precisa fazer mais quatro pontos nos jogos contra Botafogo, segunda-feira, e Flamengo, na próxima quinta-feira, para não depender de tropeços rivais.

A principal novidade ficou por conta do meia Gabriel Sara, que se recuperou uma lesão na coxa e está à disposição do técnico interino Marcos Vizolli. Sem Daniel Alves, o jovem deve ser titular no meio-campo da equipe. Em compensação, o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro saiu machucado contra o Palmeiras e não foi relacionado.FICHA TÉCNICABotafogo x São Paulo

Data-Hora: 22/02/2021, às 20hEstádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC - FIFA)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC - FIFA) e Éder Alexandre (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)​Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa, Hugo; Kayque, Luiz Otávio, Caio Alexandre; Cesinha, Rafael Navarro, Matheus Nascimento.

Suspensos: Kanu (Vermelho Direto)Pendurados: Caio Alexandre, José Welison, Kanu, Diego Cavalieri e RhuanFora: Diego Cavalieri, Guilherme Santos, Rafael Forster, Gatito Fernández e Romildo (lesionados)

SÃO PAULO (Técnico: Marcos Vizolli)Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara, Igor Gomes; Luciano, Pablo.

Suspensos: Daniel Alves (3º Amarelo)Pendurados: Tchê Tchê, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo e Vitor BuenoFora: Walce, Liziero e Paulinho Boia (lesionados)