Botafogo x Santos: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Botafogo e Santos dão continuidade às respectivas campanhas do Campeonato Brasileiro neste domingo. As equipes entram em campo às 18h15 no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A situação dos times na tabela é oposta: o Botafogo é o 17º colocado do Brasileirão, com 9 pontos e não vence há seis rodadas. Com um compromisso pela Copa do Brasil contra o Vasco na próxima quarta-feira, o treinador Paulo Autuori deve poupar alguns titulares.
O Santos, por sua vez, vem embalado. Sem perder há cinco partidas, o Peixe é o 7º colocado, com 15 pontos. O técnico Cuca terá os retornos do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do atacante Kaio Jorge, recuperado da Covid-19. Em contrapartida, o venezuelano Soteldo, suspenso, não joga.BOTAFOGO X SANTOS
Data/Hora: 20/09/2020, às 18h15Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Rentería, Caio Alexandre; Davi Araújo (Rafael Forster), Kalou, Rhuan; Matheus Babi.
Suspensos: -Pendurados: Rafael Forster, Marcelo Beneventuo, Barrandeguy e Matheus BabiLesionados: Pedro Raul, Guilherme Santos, Marcinho, Lucas Barros e Bruno Nazário
SANTOS (Técnico: Cuca)João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga, Raniel (Kaio Jorge).
Suspensos: Soteldo (3º Amarelo)Pendurados: Alison, Kaio Jorge, Lucas Braga, Cuca e Jobson Lesionados: Renyer
Palpites: na redação do LANCE!, 25% das pessoas votaram na vitória do Botafogo; 25% acreditam no empate e 50% apostaram que o Santos conquistará o resultado positivo.