Botafogo x Resende: Veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo disputa uma vaga nas quartas de final da Copinha! Neste domingo, a equipe sub-20 do Alvinegro vai a campo contra o Resende pelas oitavas de final da competição, no Estádio Nicolau Alayon, às 15h.
Na terceira fase da Copinha, o Botafogo bateu o Taubaté nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar. Até agora, a equipe passou pelas duas fases eliminatórias nas disputas de pênaltis.
Já o Resende, chega com moral após eliminar o Corinthians por 2 a 1 na terceira fase da competição. Antes disso, a equipe já havia batido o Fortaleza nos pênaltis e tem mostrado ser um candidato forte na Copinha.FICHA TÉCNICABotafogo x Resende
Data e horário: 16/01/2022, às 15hLocal: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Leonardo Augusto Villa e Paulo de Souza AmaralOnde assistir: Sportv
Provável Botafogo: Lucas Barreto; Wendel Lessa, Reydson, Ewerton e Jefinho; Kawan, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.