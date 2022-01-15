  • Botafogo x Resende: Veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha
Botafogo x Resende: Veja o provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

Equipes duelam neste domingo por uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior
...
LanceNet

15 jan 2022 às 13:35

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:35

O Botafogo disputa uma vaga nas quartas de final da Copinha! Neste domingo, a equipe sub-20 do Alvinegro vai a campo contra o Resende pelas oitavas de final da competição, no Estádio Nicolau Alayon, às 15h.> ​Na reserva, Rafael Carioca perde espaço no Tigres-MEX e Botafogo monitora situação do volante
Na terceira fase da Copinha, o Botafogo bateu o Taubaté nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar. Até agora, a equipe passou pelas duas fases eliminatórias nas disputas de pênaltis.
Já o Resende, chega com moral após eliminar o Corinthians por 2 a 1 na terceira fase da competição. Antes disso, a equipe já havia batido o Fortaleza nos pênaltis e tem mostrado ser um candidato forte na Copinha.FICHA TÉCNICABotafogo x Resende
Data e horário: 16/01/2022, às 15hLocal: Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Leonardo Augusto Villa e Paulo de Souza AmaralOnde assistir: Sportv
Provável Botafogo: Lucas Barreto; Wendel Lessa, Reydson, Ewerton e Jefinho; Kawan, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

