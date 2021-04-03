Botafogo x Portuguesa: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Vitor Silva/BFR

É jogo que envolve diretamente as pretensões de G4. Neste domingo, Botafogo e Portuguesa medem forças em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, às 17h.

A partida, originalmente, seria disputada no Estádio Nilton Santos. O decreto de lockdown por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro por temor ao novo coronavírus, contudo, impediu que partidas fossem realizadas na Cidade Maravilhosa. O Botafogo, mesmo sendo o mandante, atuará em Mesquita.

A diferença entre Portuguesa e Botafogo é de três pontos. A Lusa, 3ª colocada, tem 13 pontos, enquanto o Botafogo é o 6º, com 10. A equipe da Ilha do Governador leva vantagem no número de vitórias e não pode ser ultrapassada pelo Alvinegro, mas a equipe comandada por Marcelo Chamusca pode se igualar em pontos com a rival caso vença.FICHA TÉCNICABotafogo x Portuguesa-RJ

Data-Hora: 04/04/2021, às 17hEstádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão (RJ)Transmissão: Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Matheus Frizzo, Ricardinho; Felipe Ferreira, Marco Antônio (Marcinho); Rafael Navarro, Matheus Babi.

Suspensos: -Pendurados: Matheus BabiFora: Diego Cavalieri, Gatito Fernández, Hugo e Pedro Castro (lesionados)​

​PORTUGUESA (Técnico Felipe Surian)Negueti; Muniz, Pedro, Guerra, Gabriel Cunha, Luis Gustavo; Mauro Silva, Cafú; Chay, Jhulliam, Pernão.

Suspensos: Wellington CésarPendurados: Pernão​Fora: -