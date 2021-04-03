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futebol

Botafogo x Portuguesa: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Em jogo que vale diretamente para as pretensões de G4 no Campeonato Carioca, equipes se enfrentam no Giulite Coutinho, em Mesquita...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 19:22
Crédito: Vitor Silva/BFR
É jogo que envolve diretamente as pretensões de G4. Neste domingo, Botafogo e Portuguesa medem forças em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, às 17h.
A partida, originalmente, seria disputada no Estádio Nilton Santos. O decreto de lockdown por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro por temor ao novo coronavírus, contudo, impediu que partidas fossem realizadas na Cidade Maravilhosa. O Botafogo, mesmo sendo o mandante, atuará em Mesquita.
A diferença entre Portuguesa e Botafogo é de três pontos. A Lusa, 3ª colocada, tem 13 pontos, enquanto o Botafogo é o 6º, com 10. A equipe da Ilha do Governador leva vantagem no número de vitórias e não pode ser ultrapassada pelo Alvinegro, mas a equipe comandada por Marcelo Chamusca pode se igualar em pontos com a rival caso vença.FICHA TÉCNICABotafogo x Portuguesa-RJ
Data-Hora: 04/04/2021, às 17hEstádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão (RJ)Transmissão: Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Matheus Frizzo, Ricardinho; Felipe Ferreira, Marco Antônio (Marcinho); Rafael Navarro, Matheus Babi.
Suspensos: -Pendurados: Matheus BabiFora: Diego Cavalieri, Gatito Fernández, Hugo e Pedro Castro (lesionados)​
​PORTUGUESA (Técnico Felipe Surian)Negueti; Muniz, Pedro, Guerra, Gabriel Cunha, Luis Gustavo; Mauro Silva, Cafú; Chay, Jhulliam, Pernão.
Suspensos: Wellington CésarPendurados: Pernão​Fora: -
Palpites: na redação do LANCE!, 50% dos votantes acreditam na vitória do Botafogo, 30% apostaram no triunfo da Portuguesa e 20% arriscaram o empate.

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