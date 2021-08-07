Botafogo x Ponte Preta: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Ponte Preta vão fechar a 16ª rodada da Série B do Brasileirão. As duas equipes medem forças neste domingo, às 20h30, em partida válida pela 16ª do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

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Os objetivos dos times são opostos: enquanto o Botafogo, na 10ª posição, busca vencer para diminuir ainda mais a distância para o G4, a Ponte Preta, por sua vez, chega para a partida estando na 18ª colocação - ou seja, dentro da zona de rebaixamento.

+ Confira a tabela da Série BFICHA TÉCNICABotafogo x Ponte Preta

Data-Hora: 08/08/2021, às 20h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

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BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro (Barreto); Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Suspensos: Ninguém​Pendurados: Luís OyamaFora: Gatito Fernández, Jonathan, Ronald e Diego Cavalieri (lesionados)

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)I​van; Kevin, Fábio Sanches, Rayan, Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli, Camilo; Richard, Josiel ( João Veras), Moisés.

Suspensos: CleyltonPendurados: -​Fora: Rodrigão (desconforto muscular)