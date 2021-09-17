Botafogo x Náutico: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado, às 16:30h, Botafogo e Náutico se enfrentam no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 24º rodada da Série B. O Alvinegro vai buscar mais uma vitória dentro de casa, enquanto o Timbu vai em busca de uma vitória para se aproximar do G4 do campeonato. Vale lembrar que Enderson Moreira não vai comandar a equipe na partida, já que cumprirá seu último jogo de suspensão. O auxiliar Luis Fernando Flores ficará à frente da equipe.
> Apesar de apenas seis pontos de diferença na tabela, as equipes chegam para a partida em situações distintas. O Botafogo vem embalado com o técnico Enderson Moreira e já soma quatro vitórias consecutivas, enquanto o Náutico, com Marcelo Chamusca, vem de três rodadas sem vencer no campeonato.
O duelo marca o reencontro do Botafogo com seu ex-treinador na Série B, Marcelo Chamusca. O treinador comandou a equipe nas 10 primeiras rodadas da competição, mas não conseguiu um bom desempenho. Com Chamusca, o Alvinegro conquistou apenas 16 pontos e deixou o clube na 10º colocação. Porém, Enderson Moreira assumiu e fez o clube decolar na tabela da Série B e, atualmente, o time se encontra em terceiro lugar na tabela, com 41 pontos.FICHA TÉCNICABotafogo x Náutico
Data-Hora: 18/09/2021, às 16:30h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)Var: Fabricio Porfirio de Moura (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Pedro Castro, Barreto e Chay; Warley, Marco Antônio e Rafael Navarro.
Suspenso: Enderson MoreiraPendurados: Diego Gonçalves, Kanu e Diego LoureiroFora: Gatito, Carli, Hugo, Romildo e Ronald (lesionados); Rafael (não-inscrito)
NÁUTICO (Técnico: Enderson Moreira)Alex Alves, Hereda, Camnutanga, Rafael Ribeiro, Bryan, Trindade, Djavan, Jean Carlos, Paiva, Giovanny e Álvaro.
Suspenso: Rhaldney Pendurados: - Fora: Caio Dantas e Kieza (lesionados)