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Botafogo x Guarani: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Já campeão, Alvinegro enfrenta o Bugre, que ainda tem chances matemáticas de garantir o acesso para a Série A do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 16:30

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 16:30

De um lado, uma despedida de luxo. Do outro, o último fio de esperança para a glória. Botafogo e Guarani duelam pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão neste domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos
O Alvinegro já é o campeão da Série B. Com o primeiro lugar garantido, o jogo será marcado por festa, entrega do troféu e casa cheia - mais de 36 mil botafoguenses são esperados no estádio.
Pelo lado do Guarani, contudo, o jogo é muito sério. O Bugre ainda tem chances de subir para a Série A. Para isso, o time capineiro, além de vencer, precisa torcer para Avaí, CRB e CSA tropeçarem nos respectivos jogos que farão. As três equipes também jogarão às 16h deste domingo.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 28/11/2021, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Carlinhos; Barreto, Luís Oyama; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Suspensos: -​Pendurados: Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Romildo, Marco Antônio, Carlinhos, Pedro Castro e Ronald.​Fora: Hugo e Pedro Castro (lesionados)
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)Rafael Martins; Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales, Bidu; Bruno Silva, Índio , Andrigo; Júlio César, Pablo, Lucão do Break.​
​Suspensos: Matheus Ludke e Régis​Pendurados: Andrigo, Bruno Sávio, Carlão, Diogo Mateus, Eliel, Lucão do Break, Maxwell, Pablo, Rafael Martins, e Ronaldo Alves.​Fora: Júnior Todinho, Bruno Sávio e Rodrigo Andrade (lesionados)
Crédito: BotafogoéocampeãodaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Foto:VítorSilva/Botafogo

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