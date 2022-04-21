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Botafogo x Fluminense pelo Carioca sub-20 terá transmissão no YouTube

Clássico Vovô será disputado às 15h desta sexta-feira no CEFAT, pelo Campeonato Carioca sub-20; partida terá transmissão nas TVs dos respectivos clubes...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 17:31

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:31

Torcedores de Botafogo e Fluminense poderão assistir ao duelo entre as equipes pela 5ª rodada do Campeonato Carioca sub-20. O Clássico Vovô será disputado às 15h desta sexta-feira no CEFAT e será transmitido no YouTube.
Tanto a BotafogoTV quanto a FluTV, respectivos canais dos clubes na plataforma, vão transmitir o duelo de forma gratuita.
Os times têm campanhas similares na competição até aqui: em quatro rodadas, são uma vitória, dois empates e uma derrota. O Fluminense, em 7º, fica uma posição à frente do Botafogo por ter vantagem no saldo de gols.
Após disputa em pontos corridos em turno único, os oito primeiros colocados se classificam para a fase mata-mata.
Crédito: BotafogoeFluminensenosub-20(Foto:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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