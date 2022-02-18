Botafogo x Flamengo: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca

Na reta final da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira, às 20h, no Nilton Santos, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Para o duelo, serão disponibilizados 24.999 ingressos, que custam entre R$ 25 e R$ 60. As vendas online iniciam nesta sexta, enquanto as físicas terão início na segunda-feira (21/02) nos postos.Os postos de venda física serão no próprio Estádio Nilton Santos e na sede de General Severiano para a torcida Alvinegra. Já os rubro-negros poderão adquirir os bilhetes na Gávea. A venda online acontecerá até o horário da partida e não haverá venda em pontos físicos no dia do jogo.

O maior público do Nilton Santos na temporada, até o momento, foi no clássico entre Fluminense e Flamengo. Estiveram presentes 20.485 pessoas nas arquibancadas. O Botafogo projeta o maior público do ano, e os sócios dos dois clubes terão 50% de desconto no valor dos tickets. Vale destacar que o comprovante de vacinação contra a Covid-19 segue sendo obrigatório na entrada do estádio

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Ambas as equipes somam 16 pontos na tabela e buscam a vaga nas semifinais do Carioca e o título da Taça Guanabara. Na classificação, o Flamengo está à frente do Botafogo no saldo de gols. Na última rodada, o Alvinegro derrotou o Resende por 2 a 1, enquanto os Rubro-Negros bateram o Madureira, de virada, pelo mesmo placar. CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS DO CLÁSSICO

SERVIÇO:

Botafogo x FlamengoData-Hora: 23/02 (Quarta-feira), às 20hEstádio: Estádio Nilton Santos

Carga disponibilizada: 24.999 ingressosVenda no site: www.botafogo.com.br/ingressoAbertura dos portões: 17h

SETORES DISPONÍVEIS:

Leste Inferior, Leste Superior e Camarotes* (Botafogo) / Oeste Inferior, Oeste Superior e Camarotes* (Visitante)

*Para informações sobre os Camarotes entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR LESTE INFERIOR – BOTAFOGO (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$60Meia – R$30

SETOR LESTE SUPERIOR – BOTAFOGO (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$50Meia – R$25

SETOR OESTE INFERIOR – FLAMENGO (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira – R$60Meia – R$30

SETOR OESTE SUPERIOR – FLAMENGO (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$50Meia – R$25

ATENÇÃO: Sócios dos dois times possuem 50% de desconto no valor do ingresso (meia-entrada)

PONTOS DE VENDA FÍSICA – BOTAFOGO

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)– Segunda (21/02): 10h às 13h e 14h às 17h– Terça (22/02): 10h às 13h e 14h às 17h

General Severiano– Segunda (21/02): 10h às 13h e 14h às 17h– Terça (22/02): 10h às 13h e 14h às 17h

PONTO DE VENDA FÍSICA – FLAMENGO

Gávea– Segunda (21/02): 10h às 13h e 14h às 17h– Terça (22/02): 10h às 13h e 14h às 17h

IMPORTANTE: Por orientações de segurança, NÃO HAVERÁ venda física de ingressos no dia da partida. A VENDA ONLINE SEGUE NORMAL ATÉ O HORÁRIO DO JOGO.

COMPROVAÇÃO VACINAL

A comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.

50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da entrada, exclusivamente, na terça-feira (22/02) das 10h às 17h nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e de General Severiano para a torcida do Botafogo e no ponto de venda da Gávea para a torcida visitante. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá para público geral às 16h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios dos dois times é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.